ЦИК изучит случаи недопуска наблюдателей на участки

ЦИК России разберется с единичными случаями недопуска наблюдателей на избирательные участки, передает «Интерфакс».

С соответствующим заявлением выступила глава ЦИК России Элла Памфилова, заметившая, что ни одной жалобы на удаление наблюдателей с участков не поступало.

«Ни одной информации об удалении не было. Поступили единичные сообщения о недопуске (наблюдателей на участки), сейчас разбираемся», — добавила Памфилова.

Она отметила, что надеется на то, что до конца дня информации об удалении наблюдателей не появится.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.