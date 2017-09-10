МВД заявило об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Министерство внутренних дел России не выявило нарушений, которые могли бы сказаться на итогах выборов, проходящих в воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Горовой в информационном центре Центризбиркома, передает «Интерфакс».

«На сегодня существенных нарушений, в том числе на уровне участковых избирательных комиссий, которые могли бы повлиять на результаты голосования на конкретных избирательных участках, органами внутренних дел не зарегистрировано», — отметил он.

Горовой добавил, что с начала избирательной кампании и до единого дня голосования было возбуждено девять уголовных дел, связанных с проведением выборов. «Это и клевета, и кража, и подделка документов, и взятка», — сказал замминистра.

По его словам, на 16:00 мск зафиксировано 20 административных правонарушений, в основном связанных с нарушением правил распространения агитационных материалов. Горовой также отметил, что всего с начала избирательной кампании территориальные органы МВД получили 1789 сообщений с различными жалобами. За последние сутки, уточнил он, таких было 406.

Замминистра подчеркнул, что в единый день голосования охраной общественного порядка занимаются 90 тысяч полицейских. Из них более семи тысяч — сотрудники Росгвардии, 10 тысяч — работники частных охранных предприятий, 19 тысяч — члены общественных формирований и 2,5 тысячи — представители казначейства.