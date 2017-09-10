ЦИК заявил об отсутствии способных повлиять на результат выборов нарушений

Центральная избирательная комиссия пока не выявила серьезных нарушений на выборах, проходящих в воскресенье, 10 сентября. Об этом журналистам сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, передает «Интерфакс».

«В настоящее время в ЦИКе не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Жалоб, которые требуют коллегиального рассмотрения, в ЦИК не поступало», — сказала она.

Гришина оценила текущий избирательный цикл как спокойный. «Работали на местах избиркомы очень интенсивно, честно, не жалея сил», — добавила секретарь.

В России 10 сентября, в единый день голосования, проходят выборы глав субъектов (Марий Эл, Карелия, Мордовия, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Ярославская области и Севастополе), а также депутатов законодательных собраний (Северная Осетия, Краснодарский край и Пензенская область).