Бывший член Европарламента и французского Сената, президент франко-иранской организации содружества, герцог Амери Д’Артаньян восхитился техническим оснащением участков для голосования в России, выяснил ТАСС.

«Я очень впечатлен технической стороной. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) позволяет в полной мере реализовать принцип "один человек — один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове Великом. Признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги, но машина не позволила нам это сделать. Такой системы высоких технологий во Франции нет», — сказал он.

Д’Артаньян успел похвастаться мушкетерской шпагой, которую передаст в Москву для выставки, посвященной стрельцам. По словам французского герцога, его род ведет начало из Гаскони, а его предки связаны с философом Шарлем де Монтескье. В годы наполеоновских войн они сражались за Францию, и один из предков герцога выжил в плену благодаря русским женщинам.

Ранее выяснилось, что герцог Амери Д'Артаньян из Франции вошел в международную делегацию экспертов, наблюдающую за ходом голосования на губернаторских выборах в Ярославской области.