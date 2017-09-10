На выборах в Свердловской области разыграли автомобили и квартиры

Глава областной избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал розыгрыш дорогостоящих призов на участках, сообщает федеральный портал E1.

Разыгрываются 15 квартир и 130 отечественных автомобилей. Чайников отметил, что никакого нарушения законодательства в подобных акциях нет.

«Лотереи — это когда покупаешь лотерейный билет и что-то выигрываешь или проигрываешь на свой страх и риск. А тут люди просто веселятся. Ничего не покупают. Какой-то бизнесмен решил подарить счастье человеку», — пояснил он. Чайников подчеркнул, что с результатами голосования это никак не связано.

По словам чиновника, на этот день «заявлено множество мероприятий, концерты», которые не следует соотносить с выборами.

В Свердловской области в единый день голосования проходят выборы губернатора. На эту должность претендуют шесть кандидатов, включая действующего главу. В регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления 19 районов, 30 городских округов и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах.

На территории области работают 2542 избирательных участка.