В Свердловской области успели проголосовать более четверти избирателей

Активность избирателей на выборах в Свердловской области к середине дня возросла, выяснил «Интерфакс».

По данным региональной избирательной комиссии, к 15:00 по местному времени успели проголосовать 26,68 процента избирателей. В прошлом году к этому времени успели отдать голоса 27,94 процента избирателей.

По словам председателя областной избирательной комиссии Валерия Чайникова, в Екатеринбурге явка на 10 процентов ниже, чем средняя по области. Он также отметил, что из более 2,9 тысяч заявившихся наблюдателей работать на выборы пришло порядка 1,5 тысяч человек.

По словам Чайникова, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосований или на результаты нет.

«На сегодня серьезных каких-либо замечаний к организации избирательного процесса, либо к тому, что происходит на избирательных участках у нас серьезных замечаний нет. Поступило 12 обращений по выборам в органы местного самоуправления», — отметил он.

В Свердловской области в единый день голосования проходят выборы губернатора. На эту должность претендуют шесть кандидатов, включая действующего главу. В регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления 19 районов, 30 городских округов и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах.

На территории Свердловской области работают 2542 избирательных участка.