На выборах в Приангарье голоса избирателей попытались купить за пол-литра спирта

Трое мужчин пытались досрочно проголосовать на муниципальных выборах за пол-литра спирта на каждого в поселке Култуке Слюдянского района Иркутской области. Об этом на брифинге в воскресенье, 10 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии региона Эдуард Девицкий. Его слова приводит IrkutskMedia.

«По сути, мы имеем дело с подкупом избирателей. Граждане будут привлечены к административной ответственности. Эти люди злоупотребляют своим избирательным правом, больше скажу: они пришли на участок уже нетрезвыми», — сказал он.

Девицкий также рассказал, что в избирком поступила жалоба на подвоз избирателей к участкам в городе Усть-Куте. Всеми нарушениями займутся правоохранительные органы, подчеркнул он.

543 муниципальные кампании проходят в Иркутской области в единый день голосования 10 сентября. Избираются мэры Бодайбинского, Слюдянского, Жигаловского, Усольского и Тулунского районов, а также Усолья-Сибирского. Кроме того, избираются 98 депутатов 13-ти представительных органов городских округов и муниципальных районах.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.