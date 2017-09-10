Жириновский и Зюганов проголосовали на муниципальных выборах в Москве

Лидеры думских фракций Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия») в Единый день голосования проголосовали на муниципальных выборах в Москве, сообщает РИА Новости.

Так, Жириновский сделал свой выбор в Москве на избирательном участке в 814-й школе, Миронов проголосовал на столичном избирательном участке номер 73, а Зюганов традиционно голосовал в Доме творчества на Миуссах, который находится на улице Александра Невского в центре Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке номер 90 — по месту регистрации в Пресненском районе столицы.

«Сегодня выборы местного самоуправления Москвы — выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов», — заявил Собянин.

По его словам, от того, как будут сформированы органы местного самоуправления, во многом зависит качество жизни горожан.

10 сентября в 125 районах столицы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 явка составила 1,11 процента. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.