Активисты из 80 регионов России проследят за выборами

Активисты из 80 регионов России подтвердили свою готовность принимать участие в наблюдении за ходом дня голосования на избирательных участках в воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщает Regnum.

Все активисты подключились к работе с информационной системой «Национальный общественный мониторинг». Они будут работать в 20 тысячах комиссий — как непосредственно в участковых и территориальных избирательных комиссиях (УИК и ТИК), так и дистанционно — смотря видеотрансляцию с участков.

Наблюдатели смогут оперативно сообщать о некорректной работе благодаря основным функциям системы: «Сообщить о проблеме», «Часовой выборов», «Прислать протокол», а также «Подсчет голосов».

За актуальной информацией из регионов сможет следить любой пользователь по интернету — все данные будут аккумулироваться на портале «Национальный общественный мониторинг».

Единый день голосования в 2017 году состоится 10 сентября. В воскресенье по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня, в частности, в 16 регионах изберут губернаторов.