Россия
 

Эксперты из 12 стран приехали в Россию на выборы

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Эксперты из 12 стран приехали в Россию на выборы, которые пройдут 10 сентября. Об этом в пятницу, 8 сентября, как сообщает ТАСС, рассказал председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

«К нам приехали гости из 12 стран, большинство — это ближайшие к Москве соседи, страны Западной Европы, но есть и представители США, есть представители и Южной Кореи», — заявил Борисов.

По его словам, приехавшие международные эксперты не являются аккредитованными наблюдателями на выборах: в рамках своей поездки они будут просто знакомиться с российской избирательной системой.

В частности, гендиректор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг сообщил, что побывал на трех избирательных участках и лично попробовал систему голосования, «апробировал ее в тестовом режиме».

«Могу сказать, что она легка в использовании, и все ответственные лица прекрасно знают свои обязанности и функционал», — подчеркнул Сеонг Бае Канг. Эксперт также отметил, что посмотрел использование КОИБов. «Полагаю, что данные технические новшества внушают доверие к выборам», — сказал он.

Ранее в сентябре координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев сообщил, что в единый день голосования организация направит наблюдателей на 15 тысяч избирательных участков. Кроме того, он отметил, что на выборы в Россию приедут 27 электоральных экспертов из-за рубежа.

Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября. В воскресенье по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня, в частности, в 16 регионах изберут губернаторов.

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