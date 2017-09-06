Эксперты спрогнозировали явку на выборах 10 сентября

Явка избирателей в единый день голосования, который пройдет в России 10 сентября, будет находиться в пределах «региональной нормы». Об этом в среду, 6 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Единый день голосования. Предварительные подходы к качественному анализу».

Авторы исследования полагают, что этот показатель определяется в разных частях страны «не только ходом [избирательной] кампании, но и особенностями региональной политики, национальной и социальной спецификой, электоральной историей». Проанализировав тенденции прошлых лет, эксперты выделили три группы субъектов России: с прогнозируемо высоким, средним и низким уровнем гражданского участия в выборах.

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В первую группу вошли Республика Мордовия, а также Саратовская и Белгородская области. Ко второй категории специалисты отнесли республики Бурятия, Марий Эл и Удмуртию, Пермский край и Рязанскую область. В число регионов, где, «несмотря на высокую конкуренцию политического процесса», традиционно низкое участие населения в голосовании попали Республика Карелия, а также Ярославская, Томская, Калининградская, Новгородская, Кировская, Свердловская области.

«Происходит 16 совершенно непохожих друг на друга разнообразных кампаний, искать "среднюю температуру в больнице", одну логику смысла нет», — констатировал председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

10 сентября пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Губернаторов выберут жители 16 субъектов Федерации — Калининградской, Ярославской, Кировской, Рязанской, Томской, Саратовской, Новгородской, Свердловской и Белгородской областей, Севастополя, Пермского края, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл и Карелии.