Памфилова заявила о недопустимости «показательных цифр» на выборах

Результаты голосования на сентябрьских выборах должны быть реальными, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в четверг, 31 августа.

«Как я уже говорила, никакие показательные цифры не нужны. (…) А тех, кто посчитает для себя возможным использовать административное давление на избирательные комиссии, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена», — предупредила Памфилова.

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9 августа глава ЦИК призвала временно исполняющих обязанности глав регионов максимально аккуратно подходить к организации публичных акций в ходе избирательной кампании, чтобы избежать двусмысленных ситуаций. В частности, это относится к тем врио губернатора, которые сами планируют участвовать в кампании.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Голосование не будет проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге. В этот день будет работать интернет-портал, где будет представлена визуальная и текстовая информация о ходе волеизъявления.

Губернаторские выборы пройдут в 16 субъектах России, ЦИК зарегистрировал для участия в них 75 кандидатов.