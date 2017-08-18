Памфилова рассказала о молодежи на сентябрьских выборах

Молодежь составляет около трети кандидатов, баллотирующихся на региональные выборы всех уровней, которые пройдут в единый день голосования. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова во время мастер-класса «Молодежь России за свободные выборы». Ее слова передает ТАСС.

«Около 30 процентов от всех кандидатов — это люди моложе 35 лет», — сказала Памфилова.

Она напомнила, что 10 сентября завершится около 5,8 тысячи избирательных кампаний. Пройдет голосование за глав 16 регионов, депутатов шести местных законодательных собраний, множество муниципальных депутатов. Кроме того, в Брянской и Ленинградской областях запланированы довыборы в Госдуму по одномандатным округам.