Памфилова призвала губернаторов щепетильно следить за акциями на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала временно исполняющих обязанности глав регионов максимально аккуратно подходить к организации публичных акций в ходе избирательной кампании, чтобы избежать двусмысленных ситуаций. Ее слова в среду, 9 августа, передает РИА Новости.

На заседании комиссии она в качестве примера привела ситуацию с розыгрышем призов на фестивале «Уральские самоцветы» в Свердловской области, который пройдет на участках для голосования в день выборов, 10 сентября.

«Я в связи с этим случаем хотела бы предупредить и обратиться ко всем, в первую очередь исполняющим обязанности руководителя региона, очень щепетильно и тщательно подходить ко всем публичным акциям, которые будут сопровождать эту избирательную кампанию», — сказала Памфилова.

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В частности, это относится к тем врио губернатора, которые сами планируют участвовать в кампании. По словам главы комиссии, им нужно быть «втройне строже к себе», чтобы ни у кого не возникало сомнений в целях проведения подобных мероприятий. Кроме того, она попросила уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а также председателя местного облизбиркома Валерия Чайникова держать этот конкретный случай на контроле, уточняет ТАСС.

Чайников по видеосвязи доложил, что избирком не выявил нарушений. «Участие жителей является добровольным, а агитация за какого-либо кандидата организаторами фестиваля не предусматривается», — отметил он, подчеркнув, что никаких лотерей, связанных с выборами, не проводится.

Ранее организаторы фестиваля заявили, что в последний день его проведения — 10 сентября — пройдет лотерея. Ее главным призом станет квартира, пишет Znak.

В единый день голосования жители Свердловской области выберут губернатора и представителей в органы местного самоуправления.