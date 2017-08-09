ЦИК допустил до губернаторских выборов 75 кандидатов

Центризбирком России зарегистрировал для участия в выборах глав регионов 75 кандидатов. Об этом сообщила глава ведомства Элла Памфилова в среду, 9 августа, передает ТАСС.

«Это 71,5 процента (от общего числа претендентов — прим. «Ленты.ру»), то есть более 70 процентов кандидатов преодолели злополучный так называемый фильтр», — сказала она.

Муниципальный фильтр не смогли пройти, в частности, член Совета Федерации Вячеслав Мархаев (КПРФ), который планировал баллотироваться на пост главы Бурятии, а также кандидат в губернаторы Пермского края Олег Караськин («Великое Отечество»). Памфилова пояснила, что несколько муниципальных депутатов, поддержавших их, перед этим отдали подписи за других кандидатов.

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Этап регистрации прошли представители 14 из 24 партий, претендовавших на участие в губернаторской кампании. Среди них, помимо парламентских, политические движения «Зеленые», «Родина», «Коммунисты России» и Партия мира и единства.

«Кстати, все, кроме одного, из 105 кандидатов открыли счета. И вы знаете, кто это», — подчеркнула Памфилова (2 августа глава ЦИК заявила, что баллотировавшийся в губернаторы Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не завел избирательный счет — прим. «Ленты.ру»).

По данным ТАСС, регистрация кандидатов в регионах завершилась 5 августа. Ее срок был продлен на пять дней в Белгородской области, однако комиссия успела рассмотреть документы кандидатов до 8 августа. Из-за недобора подписей и отсутствия ряда документов из гонки выпал один кандидат — представитель «Гражданской платформы» Андрей Маликов, сообщается на сайте избиркома Белгородской области.

В единый день голосования, который в этом году выпадает на 10 сентября, губернаторские выборы пройдут в 16 субъектах РФ.

