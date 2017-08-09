ЦИК допустил до губернаторских выборов 75 кандидатов

Центризбирком России зарегистрировал для участия в выборах глав регионов 75 кандидатов. Об этом сообщила глава ведомства Элла Памфилова в среду, 9 августа, передает ТАСС.
«Это 71,5 процента (от общего числа претендентов — прим. «Ленты.ру»), то есть более 70 процентов кандидатов преодолели злополучный так называемый фильтр», — сказала она.
Муниципальный фильтр не смогли пройти, в частности, член Совета Федерации Вячеслав Мархаев (КПРФ), который планировал баллотироваться на пост главы Бурятии, а также кандидат в губернаторы Пермского края Олег Караськин («Великое Отечество»). Памфилова пояснила, что несколько муниципальных депутатов, поддержавших их, перед этим отдали подписи за других кандидатов.
Этап регистрации прошли представители 14 из 24 партий, претендовавших на участие в губернаторской кампании. Среди них, помимо парламентских, политические движения «Зеленые», «Родина», «Коммунисты России» и Партия мира и единства.
«Кстати, все, кроме одного, из 105 кандидатов открыли счета. И вы знаете, кто это», — подчеркнула Памфилова (2 августа глава ЦИК заявила, что баллотировавшийся в губернаторы Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не завел избирательный счет — прим. «Ленты.ру»).
По данным ТАСС, регистрация кандидатов в регионах завершилась 5 августа. Ее срок был продлен на пять дней в Белгородской области, однако комиссия успела рассмотреть документы кандидатов до 8 августа. Из-за недобора подписей и отсутствия ряда документов из гонки выпал один кандидат — представитель «Гражданской платформы» Андрей Маликов, сообщается на сайте избиркома Белгородской области.
В единый день голосования, который в этом году выпадает на 10 сентября, губернаторские выборы пройдут в 16 субъектах РФ.