В ЦИК проанализировали ситуацию вокруг муниципального фильтра

В Центризбиркоме не согласны с утверждением, что муниципальный фильтр непроходим для большинства кандидатов в главы субъектов Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

Комиссия проанализировала ситуацию в 16 регионах, где проходят избирательные кампании. По подсчетам зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, в предвыборной гонке принимают участие 24 политические партии.

«На сегодняшний день зарегистрированы 53 кандидата, документы 23 кандидатов находятся на рассмотрении в соответствующих избирательных комиссиях. 29 кандидатов либо не сдали документы для регистрации, либо отказались от участия», — уточнил Булаев.

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В то же время в ЦИК пришли к выводу, что не менее 60 процентов подписей муниципальных депутатов, которые необходимы кандидатам для выдвижения, остались невостребованными. «Поэтому, когда утверждается, что муниципальный фильтр нельзя пройти, это утверждение можно считать некорректным», — сказал представитель избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, привела пример экс-кандидата на пост главы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана, утверждавшего, что еще до его выдвижения был собран блокирующий пакет подписей в 18 муниципальных образованиях, который не позволял ему преодолеть фильтр.

«По совершенно достоверным данным, невостребованные "свободные" голоса депутатов остались в 72 муниципальных образованиях. Никакого блокирующего пакета не было», — подчеркнула она.

Одной из целей муниципального фильтра при его введении в 2012 году, по ее словам, являлось развитие политических партий на муниципальном уровне мягкое их стимулирование к участию в местных выборах. «К сожалению, как мы сегодня видим, далеко не везде это удалось, — констатировала она.