Матвиенко сочла несвоевременной отмену муниципального фильтра

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в настоящее время нет необходимости в отмене муниципального фильтра. Такое мнение она высказала в понедельник, 24 июля, на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года, передает ТАСС.

«Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно», — заметила Матвиенко.

Спикер также указала на то, что Россия прошла путь становления избирательной системы и «она более демократическая, чем в некоторых других странах». Поэтому, на ее взгляд, потребности в новых изменениях нет.

«Фильтр принят, чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей», — подчеркнула Матвиенко. Еще одной причиной для введения этой процедуры, по ее словам, стала необходимость повысить роль муниципальных депутатов.

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В то же время Матвиенко намерена «поизучать практику» в этом вопросе. «После того как мы посмотрим, что не работает, возможно, будем обсуждать эту тему», — отметила она.

21 июля двое кандидатов на пост губернатора Севастополя заявили, что покидают предвыборную гонку, поскольку не смогли преодолеть муниципальный фильтр. 18 июля сообщалось, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог собрать необходимое количество подписей депутатов.

Муниципальный фильтр на выборах губернаторов был введен в 2012 году. По действующему законодательству, все желающие баллотироваться на пост главы региона должны собрать подписи от пяти до 10 процентов, в зависимости от решения субъекта, муниципальных депутатов. Это значительно осложняет участие в выборах думской оппозиции и непарламентских партий, так как большинство муниципальных депутатов представляют «Единую Россию». Процедуру критиковали и в ЛДПР, и в КПРФ.