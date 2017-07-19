ЦИК ответил на претензии «Яблока» по муниципальному фильтру

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала прямым оскорблением заявление партии «Яблоко» о «покрывательстве» муниципального фильтра на выборах. Ее слова в среду, 19 июля, передает «Интерфакс».

«Я вообще не хотела реагировать на данное заявление партии. Слабых не бьют, а партия сейчас ослаблена, и там идут внутренние разборки», — сказала Памфилова на заседании комиссии. При этом она подчеркнула, что заявление «Яблока» «профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное».

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Глава ЦИК обвинила председателя партии Эмилию Слабунову в том, что та «взяла за практику примазываться к чужим инициативам и паразитировать на них». По ее словам, «Яблоко» в основном доносило до ЦИКа не свои претензии, а «брали чужие непроверенные факты из интернета и паразитировали на этом». Аналогичная ситуация, на взгляд главы ЦИК, произошла и с темой муниципального фильтра.

Памфилова подчеркнула, что заинтересована в максимально конкурентных выборах. «Мне очень жаль, что господин Ройзман (мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман планировал баллотироваться на пост губернатора Свердловской области — прим. «Ленты.ру») не участвует в выборах, но из таких ситуаций надо выходить достойно», — заключила она.

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Ранее председатель партии «Яблоко» распространила заявление о том, что глава ЦИК Памфилова якобы «покрывает муниципальный фильтр».

18 июля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман констатировал, что не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. В тот же день уральский политический активист Вениамин Помазкин написал в Facebook, что он не воспользовался возможностью обратиться за подписями к депутатам, избранным от «Яблока» в регионе.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо 126 подписей местных депутатов.