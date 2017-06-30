«Яблоко» допустило ошибки при выдвижении Ройзмана в губернаторы

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала руководство «Яблока» устранить недочеты, допущенные при выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 30 июня.

У комиссии «есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения» Ройзмана, отметила Памфилова. «Сейчас еще не поздно исправить все. Я прошу представителей "Яблока": срочно обратитесь в ЦИК, для того чтобы мы сейчас детально проработали все нюансы регистрации, помогли, есть еще время до 21 июля все исправить», — сказала она.

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Выдвижение кандидатов должно осуществляться строго в рамках закона, несоблюдение этих требований является одним из оснований для отказа в регистрации, напомнила глава Центризбиркома

Памфилова уточнила, что на текущий момент два десятка политических партий выдвинули в общей сложности 88 кандидатов на губернаторских выборах в 16 регионах России. Кроме того, документы подал один кандидат-самовыдвиженец.

21 июня федеральное руководство «Яблока» согласовало кандидатуру Ройзмана для участия в выборах главы Свердловской области, которые пройдут в сентябре. Изначально этот вопрос должна была рассматривать региональная ячейка «яблочников», однако 17 июня конференция, посвященная выдвижению кандидата, сорвалась из-за протеста ее руководства против екатеринбургского мэра.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов в беседе с «Лентой.ру» назвал ошибочным решение «Яблока» выдвинуть Ройзмана кандидатом на губернаторских выборах. По мнению политолога, этот шаг нанес партии серьезный репутационный ущерб.