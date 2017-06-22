Выдвижение Ройзмана в губернаторы назвали «моральной катастрофой» для «Яблока»

Решение «Яблока» выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на губернаторских выборах, несмотря на протест регионального отделения, ударило по репутации партии. Так ситуацию в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 22 июня, оценил политолог, замдиректора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов.

«"Яблоко" — это партия, которая претендует не просто на политику, а на некую моральную политику, моральное лидерство. И вот мы видим, что с ее региональным отделением не соизволил встретиться их так называемый "кандидат" в губернаторы и [председатель федерального политкомитета Григорий] Явлинский», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что и Ройзман, и Явлинский продемонстрировали «колоссальное неуважение» к региональным представителям партии. Однако если екатеринбургскому мэру скандал принес определенную пользу, то для «Яблока» это «абсолютная моральная катастрофа», считает Кузнецов.

Заседание федерального бюро «яблочников», прошедшее накануне, показало, что решением Явлинского выдвинуть мэра Екатеринбурга кандидатом на выборах недовольны даже в руководстве партии, добавил политолог: «Они считают, что их кандидат в губернаторы должен иметь хотя бы какую-то идеологическую близость с партией, чего Ройзман не демонстрирует».

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Глеб Кузнецов высказал мнение, что Евгений Ройзман в действительности не собирается участвовать в губернаторских выборах. По его мнению, таким образом градоначальник пытается вернуть себе «московскую известность».

21 июня руководство «Яблока» согласовало кандидатуру Ройзмана для участия в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут осенью. Изначально этот вопрос должно было рассматривать региональное отделение «яблочников». 17 июня конференция, посвященная выдвижению кандидата, сорвалась из-за протеста руководства реготделения против кандидатуры мэра.