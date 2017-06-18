ПАРНАС выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Партия народной свободы (ПАРНАС) выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Об этом ТАСС рассказал председатель областного отделения политобъединения Михаил Борисов.

«Однако Ройзман планировал выдвигаться от партии "Яблоко", поэтому мы ждем его решения. Если он не станет кандидатом от нашей партии, мы все равно его поддержим», — отметил Борисов.

Сам мэр Екатеринбурга заявил ТАСС, что не планирует принимать предложение ПАРНАС. «Я буду выдвигаться от партии "Яблоко", это случится на конференции, которая пройдет в среду в Москве. ПАРНАС просто выразила мне поддержку, так сделали еще несколько партий», — сказал политик.

В субботу, 17 июня, вопрос о выдвижении Ройзмана на выборах губернатора должно было рассмотреть свердловское отделение «Яблока». Однако партийная конференция не состоялась из-за несогласия руководства местного отделения с кандидатурой мэра Екатеринбурга. Лидер «Яблоко» Григорий Явлинский отметил, что это могло произойти из-за давления местных властей, передает «Интерфакс».

Выборы главы Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено.

17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ройзман стал мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года.