Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 17 апреля.

Путин принял отставку Куйвашева по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

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12 апреля Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его врио руководителя республики до выборов, которые пройдут в сентябре этого года.

Куйвашев возглавил регион в 2012 году. В 2011 году он был назначен полномочным представителем президента в Уральском Федеральном округе. С июля 2007 года до января 2011 являлся главой администрации Тюмени. С декабря 2005 года по июль 2007 — глава администрации Тобольска.