Путин назначил Волкова врио главы Мордовии

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его врио руководителя республики до выборов, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом сообщается сайте Кремля в среду, 12 апреля.

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«Вы знаете, многое сделано за это время, но еще работы предостаточно, поэтому на основе объективного анализа, того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем. Я буду предлагать вам исполнение обязанностей до выборов в сентябре», — сказал в ходе двусторонней встречи Путин.

Со своей стороны Волков пообещал, что сделает все от него зависящее для развития Мордовии.

Владимир Волков возглавил республику 10 мая 2012 года, сменив на этом посту Николая Меркушкина, назначенного губернатором Самарской области. Срок полномочий Волкова на посту руководителя Мордовии истекал в мае 2017-го.