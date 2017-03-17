Путин назначил Радаева врио главы Саратовской области

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Саратовской области Валерия Радаева и назначил его врио главы региона. Об этом сообщает сайт Кремля в пятницу, 17 марта.

Радаев будет исполнять обязанности руководителя Саратовской области до вступления в должность лица, избранного главой региона, говорится в указе главы государства.

Отмечается, что ранее в пятницу глава государства провел рабочую встречу с Радаевым. Темами стали развитие экономики региона в 2016 году и выполнение майских указов главы президента.

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Радаев доложил Путину о рекордном урожае зерновых в 4,4 миллиона тонн, росте промышленного производства, а также о старте комплексного развития городского пространства в Саратове. Глава государства выразил надежду, что Радаев будет так же «активно и результативно работать, как и до сих пор». Врио главы региона, в свою очередь, выразил благодарность и пообещал оправдать доверие.

Радаев в 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени M.И. Калинина по специальности «механизация сельского хозяйства». Кандидат социологических наук. В декабре 2007 года избран депутатом Саратовской облдумы четвертого созыва. Тогда же стал ее председателем. 23 марта 2012 года указом президента РФ назначен врио губернатора Саратовской области. Официально вступил в эту должность 5 апреля 2012-го.

Выборы главы Саратовской области запланированы на сентябрь 2017-го. Как уточнят РИА Новости, Радаев планирует выдвинуть свою кандидатуру.

В феврале этого года досрочно сложили свои полномочия пять глав субъектов Федерации: руководитель Карелии Александр Худилайнен, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.