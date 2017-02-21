Врио главы Карелии увидел в своем назначении знак свыше

Врио главы Карелии, бывший глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков увидел в своем назначении знак свыше. Об этом он рассказал на встрече с митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином во вторник, 21 февраля, передает «Фонтанка».

В свою очередь глава Карельской митрополии отметил, что назначение Парфенчикова «благословлено Господом Богом». «Вам предстоит максимально приложить усилия, чтобы полностью реализовать возложенное на вас доверие президента. Мы думаем и веруем, что у вас все получится», — подчеркнул он.

Парфенчиков также выразил надежду на помощь духовенства в своей работе. «Очень надеюсь и рассчитываю на вашу помощь, на ваши молитвы», — сказал он, обращаясь к митрополиту.

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15 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена, руководившего регионом с 2012 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова.

Комментируя свое назначение, он заявил, что «права на неуспех» у него нет. Он также выразил надежду на поддержку жителей региона.

Парфенчиков возглавил ФССП в конце 2008 года, с 2007-го занимал пост заместителя главного судебного пристава России. До этого работал в управлении ведомства по Санкт-Петербургу, в органах прокуратуры Карелии, в частности, прокурором Петрозаводска.