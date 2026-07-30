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13:38, 30 июля 2026 (обновлено: 13:41, 30 июля 2026)Интернет и СМИ

Россияне поставили точку в вопросе распределения быта в паре

VK Знакомства: Россияне считают, что бытовая нагрузка чаще ложится на женщин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Дейтинг-сервис VK Знакомства и сервис поиска специалистов Профи.ру выяснили, как россияне относятся к распределению бытовых обязанностей в отношениях. Результаты опубликовала пресс-служба «ВКонтакте».

Выяснилось, что большинство россиян сходятся во мнении, что бытовая нагрузка чаще ложится именно на женщин. Еще 39 процентов уверены, что разница в доходах не должна влиять на распределение домашних обязанностей, даже если женщина зарабатывает заметно больше партнера.

Только четверть россиян смогли похвастаться тем, что в их отношениях быт практически никогда не становился поводом для ссор. Главным «красным флагом» респонденты назвали ситуацию, когда партнер принципиально не убирает за собой. Кроме того, россияне думают, что отношение к бытовым навыкам меняется с поколениями. По мнению 37 процентов, миллениалы чаще требуют от партнеров делать все своими руками, потому что выросли в условиях, где многие бытовые задачи приходилось решать самостоятельно.

Между тем, когда речь заходит о небольших поломках дома, каждый третий россиянин предпочитает доверить задачу мастеру из сервиса, знакомому специалисту, партнеру или родственнику. Сервисы стали привычным способом решать бытовые вопросы: ими пользуются 70 процентов опрошенных.

Хотя во взглядах на распределение домашних обязанностей россияне нередко придерживаются привычного разделения ролей. Половина согласны с тем, что мужская бытовая «рукастость» — это обязательное качество для мужчины в паре. 48 процентов мужчин и 38 процентов женщин считают, что тяжелую физическую работу по дому обычно должен выполнять мужчина, а готовить и убираться — женщина.

Ранее стало известно, что чаще других в приложениях для знакомств пару находят IT-специалисты и представители творческих индустрий. При этом креативщики легче заводят новые знакомства.

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