Раскрыты профессии самых активных пользователей дейтинг-сервисов

IT-специалисты и креативщики оказались активными пользователями дейтинг-сервисов

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и карьерное медиа БУДУ выяснили, как профессия влияет на знакомства и свидания. Для этого опросили две с половиной тысячи россиян из разных регионов страны. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что чаще других в приложениях для знакомств пару находят IT-специалисты и представители творческих индустрий. При этом креативщики легче заводят новые знакомства.

Самым популярным способом найти пару остаются социальные сети — там предпочитает знакомиться четверть опрошенных. Еще 18 процентов находят новые знакомства через друзей, и лишь 16 процентов — в дейтинг-приложениях. Искать пару на работе предпочитают 15 процентов респондентов. Еще 9 процентов заявили, что знакомятся исключительно вживую.

При этом больше половины россиян признались, что у них возникали трудности со свиданиями из-за работы — каждому пятому сложно найти время, еще 20 процентов не хотят ни с кем общаться после рабочего дня. Наиболее сложная ситуация оказалась у врачей — 41 процент представителей этой профессии неоднократно отменяли встречи из-за перегрузок. Легче всего планировать личную жизнь удается айтишникам и предпринимателям.

Также выяснилось, что абсолютное большинство россиян (72 процента) нормально относятся к романам на работе. Категорически против отношений на рабочем месте оказалось лишь семь процентов. При этом 70 процентов опрошенных предпочли бы партнера из другой сферы занятости. Особенно принципиальны в этом оказались педагоги: 80 процентов представителей сферы образования заявили, что не рассматривают романы с коллегами.

Ранее стало известно, что молодежь начала ходить на тренировочные свидания. Зумеры устали от поиска идеально подходящего партнера на сайтах знакомств и стали выбирать не привлекающих их людей для опыта построения отношений.