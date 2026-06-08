Молодежь начала ходить на тренировочные свидания ради одной цели

New York Post: Молодежь в США начала ходить на тренировочные свидания ради опыта

Молодежь в Нью-Йорке и других частях США начала ходить на тренировочные свидания ради одной цели. Материал публикует New York Post.

Зумеры устали от поиска идеально подходящего партнера на сайтах знакомств и стали выбирать не привлекающих их людей для опыта построения отношений. Они ставят лайки тем, с кем обычно не стали бы встречаться, и устраивают непринужденные встречи в кафе или неспешные прогулки по городу.

Таким образом представители поколения Z намерены отточить навыки флирта и повысить уверенность в себе. Кроме того, они хотят преодолеть боязнь свиданий и научиться справляться с неловкими разговорами до того, как появится человек, который им действительно нравится.

«Тренировочное свидание с тем, кто не совсем в твоем вкусе, помогает избавиться от завышенных ожиданий. Это снижает планку, и ты уже вряд ли будешь проецировать свои фантазии на человека», — заявила изданию жительница Чикаго Кристина Псарас.

В феврале сообщалось, что молодежь нашла лучшую замену сексу.

