Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:19, 16 февраля 2026Ценности

Молодежь нашла лучшую замену сексу

NYP: Молодежь предпочитает качественный сон сексу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: dabyki.nadya / Shutterstock / Fotodom

Зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 годы, нашли лучшую замену интиму в отношениях. Подробности публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что современная молодежь предпочитает качественный сон сексу. По данным аналитиков EduBirdie, 67 процентов представителей поколения Z. выбирают отдых вместо интима. Кроме того, 46 процентов опрошенных предпочитают интимной близости время, проведенное в одиночестве.

Материалы по теме:
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

«Данные показывают, что поколение Z более осознанно подходит к интимным отношениям, чем старшие поколения: 82 процента настаивают на обсуждении границ перед интимной близостью, и 92 процента чувствуют себя уверенно, говоря "нет" в постели», — подытожила эксперт EduBirdie Юлия Алексеенко.

Ранее было названо доводящее до оргазма упражнение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

    Россияне назвали самый раздражающий звук

    Бык пронзил рогом сердце мужчины во время карнавала

    Стало известно о продаже священником бойцам ВСУ гумпомощи для мирных граждан

    Турист погнался за укравшим телефон его подруги грабителем в Европе и получил удар ножом

    Молодежь нашла лучшую замену сексу

    Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok