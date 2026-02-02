Реклама

Ценности
07:33, 2 февраля 2026

Названо доводящее до оргазма упражнение

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Сара Ллойд сходила на групповую тренировку и случайно едва не достигла оргазма. Об этом она рассказала в соцсетях, после чего видео вдруг завирусилось, пишет New York Post) (NYP.

25-летгний инфлюэнсер рассказала, что во время занятия выполняла упражнение на пресс и внезапно запаниковала из-за приближающегося оргазма. По словам девушки, она делала подъемы ног, и почувствовала покалывания в теле примерно после десяти повторений. «Было приятно, но лучше не доводить себя до оргазма во время тренировки на пресс в зале», — пошутила Ллод.

Оргазмы, вызванные физическими упражнениями, эксперты называют «коргазмы» (от слова core — «мышцы кора»). Исследовательница сексуальности Дебби Хербеник отмечает, что подобные оргазмы довольно редки, их испытывают только около 10 процентов женщин. «Они возникают при упражнениях, которые интенсивно задействуют мышцы кора», — подытожила она.

Ранее сексолог Рафаэль Брага опроверг миф о пользе воздержания. По его словам, секс не истощает энергию и не снижает концентрацию внимания.

