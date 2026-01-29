Реклама

Забота о себе
07:01, 29 января 2026Забота о себе

Считающие воздержание полезным люди получили профессиональный ответ

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Секс не является вредным для здоровья, заявил сексолог Рафаэль Брага. Профессиональный ответ людям, которые считают воздержание полезным, он дал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Браги, секс не истощает энергию и не снижает концентрацию внимания. Он также не оказывает негативного влияния ни на физическую, ни на умственную работоспособность, подчеркнул специалист.

Он добавил, что воздержание может усилить тревожность, тогда как секс приносит только пользу. Так, он стимулирует высвобождение таких гормонов, как окситоцин и эндорфины, которые напрямую связаны с чувством благополучия, расслабления и улучшением качества сна. К тому же секс положительно сказывается на отношениях человека с собственным телом, заверил Брага.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала женщинам, как достичь оргазма во время сна. Для этого вечером необходимо посмотреть порно, предложила специалистка.

