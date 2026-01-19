Реклама

00:59, 19 января 2026Забота о себе

Желающим достичь оргазма во сне женщинам дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Клиторальный оргазм — самый распространенный вид достижения сексуальной кульминации у женщин, но не единственный, напомнила сексолог Джиджи Энгл. Совет женщинам, желающим достичь оргазма во сне, она дала в беседе с Metro.

По словам Энгл, ночной оргазм может происходить не только у мужчин, но и у женщин из-за нарастания сексуального напряжения в теле, достигающего апогея, когда человек спит. Обычно, продолжила она, это происходит из-за сексуальной фантазии, перекочевавшей из реальности в сон, или случайного сновидения, которое мозг интерпретирует как сексуальную стимуляцию.

Чтобы добиться оргазма во сне, сексолог предлагает посмотреть фильм для взрослых или прослушать аудио-порно непосредственно перед сном, чтобы усилить сексуальное напряжение. «Только не мастурбируйте перед сном, потому что у организма не будет резервов, чтобы снова усилить напряжение, пока вы спите», — заключила она.

Ранее сексолог Николь Макниколс предупредила о частом разочаровании после случайного секса. По ее словам, неприятный опыт обычно получают люди, которые стремятся к серьезным отношениям, но соглашаются на связь без обязательств.

    Желающим достичь оргазма во сне женщинам дали совет

