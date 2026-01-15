Реклама

Сексолог предупредила о разочаровании после одного вида секса

Екатерина Улитина
Сексолог Николь Макниколс, ведущая курс по сексуальности в Вашингтонском университете, предупредила об одном виде секса, который часто приводит к разочарованию. Ее слова цитирует The New York Times.

По мнению Макниколс, чаще всего к разочарованию ведет секс без обязательств. Она уточнила, что неприятные эмоции после такого опыта испытывает примерно треть людей, еще треть, напротив, довольны экспериментом, а оставшиеся испытывают и те и другие чувства. «Обычно мужчинам нравится секс без обязательств, а женщины к нему относятся плохо», — утверждает эксперт.

Сексолог пояснила, что впечатление от случайных сексуальных связей зависит от ожиданий человека. Если человеком движет желание узнать себя или обрести уверенность в себе, то секс без обязательств может стать захватывающим и приятным. Но, если настоящей целью является поиск постоянного партнера и серьезных отношений, то случайный секс принесет скорее всего разочарование, заключила Макноколс.

Ранее девушка рассказала, что сильно расстроилась после ночи с девственником. Автор письма призналась, что секс мог бы быть лучше, если бы партнер признался в отсутствии опыта.

