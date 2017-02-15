Россия
 

Врио главы Карелии назначен главный судебный пристав

Перейти в «Мою Ленту»
Артур Парфенчиков
Артур Парфенчиков

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова, возглавляющего Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в среду, 15 февраля.

«Принять отставку главы Республики Карелия Худилайнена А. П. по собственному желанию. Назначить Парфенчикова Артура Олеговича врио главы республики (...), освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

В ходе встречи с главой государства, как отмечается на сайте Кремля, Парфенчиков рассказал, что он родом из карельской глубинки. «Потом свою трудовую деятельность и основную часть карьеры сделали уже все-таки в Карелии: вы доработали там до прокурора города Петрозаводска и уже десять лет работаете в федеральных органах власти», — продолжил президент.

Парфенчиков отметил, что для него большая ответственность — «оправдать доверие своих земляков», и выразил надежду, что понимание проблем региона поможет ему в работе.

Депутат Госдумы от Карелии Светлана Журова высказала уверенность, что Худилайнен продолжил работу в госструктурах. «Когда он работал в Ленинградской области (до назначения в Карелию — прим. «Ленты.ру»), был очень востребованным как политик», — отметила она в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Худилайнен, руководивший Карелией с 2012 года, объявил о досрочном сложении полномочий ранее в среду. Он заявил, что это «обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы [главы Карелии], до которых осталось 207 дней».

Александр Худилайнен стал пятым руководителем региона с начала февраля, принявшим решение о досрочной отставке. Ранее сложили полномочия губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

52-летний Парфенчиков возглавил ФССП в конце 2008 года, с 2007-го занимал пост заместителя главного судебного пристава России. До этого работал в управлении ведомства по Санкт-Петербургу, в органах прокуратуры Карелии, в частности, прокурором Петрозаводска.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме уверены, что Худилайнен продолжит работу в госструктурах
Глава Карелии заявил об отставке
Новый глава Рязанской области позвал предшественника в бесплатные советники
Врио главы Бурятии попросил у митрополита благословения на работу
В Кремле объяснили массовую отставку губернаторов
Последние новости
Бывшего вице-премьера Крыма заподозрили во взятке на 27 миллионов
В Голливуде задумали экранизировать «Мастера и Маргариту»
Власти Калифорнии назвали стоимость ремонта аварийной плотины
Минобороны опубликовало ролик с полетами истребителей Су-35С
Бриллиант за полмиллиона рублей украли из ювелирного салона в Москве
Шварценеггеру припомнили роль в худшем фильме в истории за шутку про Nickelback
Медсестры в московском НИИ подрались с отмечавшими гибель Гиви украинками
Другие материалы рубрики
00:07 Сегодня

«Это архаичная практика»

Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
00:20 Сегодня

Москву сочли лучшим городом для студентов в России

12:29 Сегодня

В Кремле отказались обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма

12:26 Сегодня

В Ставрополе закрыли возбужденное из-за фразы «бога нет» дело

00:10 Сегодня
Владимир Путин

«Президент у нас — не кисейная барышня»

Как и от кого в России собрались защищать честь главы государства
12:02 Сегодня

Житель Приамурья запер фельдшера скорой помощи в квартире

19:49 14 февраля 2017

Водитель Porsche открыл стрельбу по пешеходу на севере столицы

12:22 Сегодня

Песков шутливо посоветовал отказаться от чтения американских газет

00:09 29 января 2017

«Исчез кефир, зато всегда есть водка»

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
14:54 14 февраля 2017

Четвертая волна сноса самостроя началась в Москве

11:29 Сегодня

Четверокласснику сломали обе руки во время драки в московской школе

11:29 Сегодня

Совфед проведет межпарламентские консультации по Сирии в режиме телемоста

Россия
«Это архаичная практика»
Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
Владимир Путин«Президент у нас — не кисейная барышня»
Как и от кого в России собрались защищать честь главы государства
В Кремле отказались обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма
В Ставрополе закрыли возбужденное из-за фразы «бога нет» дело
Улыбаемся и катим
Московские катки: от старинной забавы к современному тренду
Житель Приамурья запер фельдшера скорой помощи в квартире
Песков шутливо посоветовал отказаться от чтения американских газет
Все материалы
Мир
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больницеМученик Тео
Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Предчувствие гражданской войны
Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам
Власти Калифорнии назвали стоимость ремонта аварийной плотины
Посол ОАЭ в Афганистане скончался от полученных при теракте ран
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Все материалы
Бывший СССР
«А жить за счет России вы готовы?»
Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
В Минске рассказали о «поступательном движении» к продлению безвизового режима
Глава МИД Литвы посоветовал Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
В Донецке прошел митинг против бездействия миссии ОБСЕ
Порошенко провел кадровую чистку в СБУ
Киев отреагировал на заявление Белого дома о возврате Крыма
Депутат Рады призвал убить представителя Киева на минских переговорах
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаДилемма Набиуллиной
Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля
Набиуллина отвергла возможность разморозки пенсионных накоплений
Fitch спрогнозировало реальный уровень снижения добычи нефти странами ОПЕК
Курс доллара опустился ниже 57 рублей
Рост запасов в США понизил цены на нефть
«Сургутнефтегаз» пообещал сократить добычу на 400 тысяч тонн
Глава ФРС допустила повышение ставки на ближайших заседаниях
Все материалы
Бизнес
Недовес и пересортица
В чем обманывают производители продуктов питания
В Минфине объяснили невозможность снижения акцизов на сидр
Есть ли жизнь в промзоне
Что происходит в промышленных зонах столицы
Десять человек из «Транснефти» заработали 883 миллиона рублей в прошлом году
В России сократились продажи дизельных автомобилей
«Роснефть» подняла уровень добычи углеводородов
Ремонтировавший «Аврору» завод оштрафовали
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
«Бородавочник» никак не уймется
Отставка главного штурмовика ВВС США опять отложена
Кассовые сборы
С чем связаны нападения на инкассаторов в Москве
Опубликовано видео захвата в Москве участника налета на инкассаторов
Авиасалон в Бангалоре пройдет без «Русских витязей»
США выделят 400 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил
Полиция обнаружила третьего подозреваемого в нападении на столичных инкассаторов
Все материалы
Наука и техника
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Названы самые спортивные страны ЕС
Раскрыта загадка «пятен Роршаха»
Сотня спутников помогла Индии поставить рекорд по запуску на орбиту
Погодную бомбу над США показали на видео
Все материалы
Спорт
ЗаМессили
Разгром от ПСЖ и другие крупные поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов
Флойд МэйуэзерБой на миллиард
Возможна ли на самом деле встреча на ринге Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
«Лос-Анджелес Лейкерс» вернул Мозгова в состав
Назвавший Винус Уильямс гориллой комментатор ESPN подал в суд на телеканал
Американский футбольный клуб начал поиск тату-директора
Бывшего футболиста «Локомотива» оштрафовали за кражу пиджака из магазина
Тренер «Барселоны» назвал виновника разгромного поражения от ПСЖ
Все материалы
Культура
«Спонтанный стрит-арт — маргинальный вид спорта»
Как поднять московское уличное искусство с колен
Неловкий момент
Как фэшн-фотограф Денис Пил заставал своих моделей врасплох
Кадр из фильма «Затерянный город Z»Все несчастные семьи
«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
Моби выпустил клип на трек A Simple Love про любовь к свиньям
Шварценеггер пошутил про Nickelback и получил резкий ответ
Вышел трейлер «Плохой партии» с Киану Ривзом и Джимом Керри
В Snapchat появился фильтр со шлемами Daft Punk
Все материалы
Интернет и СМИ
Владыки морей
Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Подросток внес правку в статью Википедии и стал VIP на концерте любимой группы
В сети оспорили право Иванки Трамп сидеть в президентском кресле
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Нездоровый образ жизни
Активисты избивают пьющих и курящих россиян ради популярности в сети
Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети
Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа с банкой от йогурта на голове
Все материалы
Ценности
«Мужчина не должен платить за любовь»
Парфюмер Килиан Хеннесси: раскрыта секретная связь женщин и денег
Longchamp посвятила сумки антилопе куду
Caviar предложил мужчинам золотые пистолеты
Столетнюю лампу продали за три миллиона долларов
Levi’s сшил одежду для бунтарей
А ну заткнулись!
Как правильно заправить в джинсы свитер и все остальное
Salvatore Ferragamo посвятил аромат юным девушкам
Все материалы
Путешествия
«Туризм — эффективное оружие духовного господства»
Эксперт о современных трендах и борьбе с новым варварством
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
В МВД предложили обязать авиапассажиров сдавать спиртное из duty free в багаж
Названы аэропорты с лучшей транспортной доступностью в мире
Российские визы предложили сделать бесплатными
В России впервые с 2014 года зафиксировали рост выездного турпотока
Летевший в Израиль лайнер совершил экстренную посадку из-за дебошира
Все материалы
Из жизни
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
«Она меня сразила»
Фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
Курс енототерапии появился в екатеринбургском зоопарке
Супруги из Техаса сделали из гигантского бизона домашнее животное
В Карелии кот оставил без света более двух тысяч человек
Все материалы
Тест: угадай дорожный знак
Большой палец вверх и женщина с сумкой: запутанный тест на знание знаков
Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
Дерзкие ограбления в мире машин
Машины, колеса и даже танки — самые необычные случаи автомобильного воровства
Американцы назвали автомобиль самой желаемой новинкой Apple
Будущий король: первый тест нового Hyundai Solaris
Тест-драйв повзрослевшего «Соляриса» — второго поколения
Трековый Aston Martin проехал Нюрбургринг медленнее VW Golf GTI
История культовых тюнинг-ателье: Brabus
Краткий гид по самым быстрым и самым мощным «Мерседесам»
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы