Врио главы Карелии назначен главный судебный пристав

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова, возглавляющего Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в среду, 15 февраля.

«Принять отставку главы Республики Карелия Худилайнена А. П. по собственному желанию. Назначить Парфенчикова Артура Олеговича врио главы республики (...), освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

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В ходе встречи с главой государства, как отмечается на сайте Кремля, Парфенчиков рассказал, что он родом из карельской глубинки. «Потом свою трудовую деятельность и основную часть карьеры сделали уже все-таки в Карелии: вы доработали там до прокурора города Петрозаводска и уже десять лет работаете в федеральных органах власти», — продолжил президент.

Парфенчиков отметил, что для него большая ответственность — «оправдать доверие своих земляков», и выразил надежду, что понимание проблем региона поможет ему в работе.

Депутат Госдумы от Карелии Светлана Журова высказала уверенность, что Худилайнен продолжил работу в госструктурах. «Когда он работал в Ленинградской области (до назначения в Карелию — прим. «Ленты.ру»), был очень востребованным как политик», — отметила она в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Худилайнен, руководивший Карелией с 2012 года, объявил о досрочном сложении полномочий ранее в среду. Он заявил, что это «обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы [главы Карелии], до которых осталось 207 дней».

Александр Худилайнен стал пятым руководителем региона с начала февраля, принявшим решение о досрочной отставке. Ранее сложили полномочия губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

52-летний Парфенчиков возглавил ФССП в конце 2008 года, с 2007-го занимал пост заместителя главного судебного пристава России. До этого работал в управлении ведомства по Санкт-Петербургу, в органах прокуратуры Карелии, в частности, прокурором Петрозаводска.