Путин назначил Жвачкина врио главы Томской области

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина и назначил его врио главы региона. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 21 февраля.

Жвачкин будет исполнять обязанности руководителя Томской области до вступления в должность лица, избранного главой региона, говорится в указе главы государства.

9 февраля Жвачкин заявил журналистам, что не планирует досрочно слагать свои полномочия, и намерен участвовать в выборах губернатора области, которые пройдут в единый день голосования, 10 сентября, уточняет ТАСС. «За пять лет надо закончить то, что мы начали», — пояснил чиновник представителям СМИ после презентации инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

Сергей Жвачкин возглавил Томскую область в марте 2012-го. Срок его полномочий истекает в марте 2017 года.

Ранее в феврале досрочно сложили свои полномочия пять глав субъектов Федерации: руководитель Карелии Александр Худилайнен, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.