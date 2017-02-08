Белгородский губернатор опроверг слухи об отставке и вновь собрался на выборы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал слухи о своей отставке «чьими-то домыслами». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в среду, 8 февраля, передает ТАСС.

«Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года. Мне ничего не мешает на очередной срок баллотироваться. Я планирую воспользоваться этим правом, вариант ухода не рассматривается», — подчеркнул глава региона.

Ранее в среду пресс-секретарь главы Карелии Александра Худилайнена Марина Кабатюк опровергла информацию СМИ о возможности его отставки.

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7 февраля стало известно, что в отставку подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын, руководивший республикой два срока. В тот же день президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова, до этого работавшего заместителем министра транспорта России.

Днем ранее прошение об отставке подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Исполняющим обязанности главы региона стал Максим Решетников, ранее возглавлявший столичный департамент экономической политики и развития.

Савченко руководит Белгородской областью с 1993 года. Избирался на руководящий пост четыре раза. Последние выборы главы Белгородской области, по итогам которых победил Евгений Савченко, прошли в 2012 году.

