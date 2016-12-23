Путин поведал о принципах отбора руководящих кадров

Федеральные власти доверяют руководителям в регионах, однако в некоторых случаях их ряды нужно обновлять. Об этом президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Доверяем ли мы местным так называемым кадрам? Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают выходцы из этих регионов», — сказал глава государства. В то же время, по словам президента, бывают случаи, когда «элиты нужно обновлять».

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Руководители отбираются исходя из личных и деловых качеств, «которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными обязанностями», пояснил Путин. «Какие виды на них — будет зависеть от них самих, от того, как граждане будут оценивать их работу», — сказал президент, говоря о кадровой политике в отношении губернаторов.

В конце июля Путин провел ряд кадровых перестановок среди чиновников, занимающих ключевые руководящие посты. В частности, он снял находящегося в СИЗО Никиту Белых с должности губернатора Кировской области, сменил своих полпредов в Северо-Кавказском федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, были назначены новые губернаторы в Севастополе и Калининградской области, которыми стали выходцы из федеральных структур.