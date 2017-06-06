Чудновец передумала бороться за пост губернатора от Народной партии России

Осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец, объявившая о намерении выдвигаться на выборах губернатора Свердловской области от Народной партии России (НПР), изменила свое решение. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 июня.

По словам Чудновец, ее пригласили в партию на интервью, однако в ходе общения «возникли противоречия во взглядах по ряду моментов». «Поэтому я отказалась от поддержки Народной партии России. Мне эта поддержка не нужна», — сказала она.

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Ранее во вторник Чудновец заявила, что планирует участвовать в губернаторских выборах от НПР. Комментируя это решение, она говорила о наличии общих интересов с руководством политического движения.

В конце мая Чудновец заявила о намерении заняться политикой. По ее словам, свою предвыборную программу она хочет построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.

В декабре прошлого года Чудновец, работавшую воспитательницей детского сада, признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом для этого стал перепост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над ребенком. Весной приговор был отменен, в марте осужденная вышла на свободу.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.