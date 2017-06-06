Чудновец собралась идти на губернаторские выборы от Народной партии России

Осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец заявила, что планирует выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от Народной партии России (НПР), передает ТАСС во вторник, 6 июня.

Соответствующее решение она приняла после встречи с руководством политического движения: «Оказалось, что у нас общие интересы с людьми, и мы достигли договоренности, что, когда объявят предвыборную кампанию, партия поддержит меня».

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О планах Чудновец принять участие в губернаторской кампании сообщалось 30 мая. По ее словам, свою предвыборную программу она хочет построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.

Ранее о желании баллотироваться на пост губернатора объявили врио главы региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В декабре 2016 года Чудновец, работавшую воспитательницей детского сада, признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом для этого стал перепост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над ребенком. По словам самой женщины, он был сделан, чтобы привлечь внимание к ситуации. Позже апелляционная инстанция снизила срок заключения на один месяц. Весной приговор был отменен, в марте осужденная вышла на свободу.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября, в единый день голосования.