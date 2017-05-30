Осужденная за репост Чудновец собралась поучаствовать в губернаторских выборах

Осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец заявила о намерении заняться политикой и идти на выборы губернатора Свердловской области, которые состоятся в сентябре. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Znak.com.

«У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», — рассказала она журналистам.

По информации издания, у Чудновец нет предвыборной программы, а ответить на вопрос, какая партия могла бы ее поддержать, она затруднилась.

16 мая о намерении баллотироваться в губернаторы региона также заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он выдвигает свою кандидатуру от партии «Яблоко».

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В марте 2017 года, после выхода из колонии Чудновец сообщила о создании правозащитного проекта «СудЧЕ». Ни в каких громких делах он не участвовал. В начале мая СМИ распространили скриншот поста Чудновец на странице в Facebook о том, что она берет тайм-аут в правозащитной деятельности. «Я плохой правозащитник, глупая женщина, хамка и неблагодарная. Православнутая и с короной на голове. Мне очень жаль, но я пока не могу помогать людям, ресурсов внутренних не осталось и желания. Продолжайте без меня!» — цитировал пост «АиФ Урал», однако позже запись была скрыта или удалена.

В декабре 2016 года Чудновец, работавшую воспитательницей детского сада, признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом для этого стал перепост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над ребенком — по словам женщины, он был сделан, чтобы привлечь внимание к ситуации. Позже апелляционная инстанция снизила срок заключение на один месяц. Весной приговор был отменен, в марте осужденная вышла на свободу.