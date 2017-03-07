Чудновец рассказала о боязни лайков

Вышедшая на свободу екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с издевательствами над ребенком, в интервью kp.ru рассказала о появившейся у нее боязни ставить лайки в интернете.

«Я боюсь, что если я что-то некорректно скажу или просто поставлю лайк, меня опять потащат в колонию. Мне очень страшно. Теперь я буду больше думать и меньше говорить», — объяснила Чудновец, отметив, что из-за страха после выхода из колонии она не заходила в интернет.

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Чудновец была освобождена в понедельник, 6 марта. Приговор в отношении нее утром того же дня отменил президиум Курганского областного суда. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. С просьбой об отмене приговора и прекращении уголовного дела против воспитательницы в Верховный суд обратилась Генпрокуратура.

В декабре 2016 года воспитательницу признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом для этого стал сделанный ею перепост ролика в соцсетях для привлечения внимания общественности. На видео вожатые детского лагеря издевались над ребенком. Позже апелляционная инстанция снизила срок на один месяц.

