Верховный суд потребовал пересмотреть дело Чудновец

Верховный суд обязал пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, приговоренной к реальному сроку за репост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В президиум Курганского областного суда внесено кассационное представление.

Воспитательница перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, чтобы привлечь внимание общественности. Ее признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии.