Суд подтвердил вину сделавшей репост видео насилия над ребенком воспитательницы

Курганский областной суд вынес решение отправить воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец в колонию на пять месяцев за распространение детской порнографии. Об этом в Twitter сообщил правозащитник Павел Чиков.

Таким образом апелляционная инстанция на месяц снизила срок, который в ноябре определил для Чудновец Катайский районный суд. По словам Чикова, новый год она встретит в СИЗО, а затем отправится на этап.

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Воспитательницу привлекли за репост короткого видео, на котором вожатые детского лагеря в Катайске издевались над обнаженным ребенком в туалете. Год назад воспитательница поделилась этой записью в одной из групп социальной сети. Происходящее снимали на видео сами вожатые, ролик попал в сеть после того, как его автор потерял телефон. По словам Чудновец, матери трехлетнего сына, с помощью репоста она хотела привлечь внимание к произошедшему.

Смягчить наказание суд просила прокуратура в связи с тем, что в случае лишения свободы малолетний ребенок подсудимой останется без присмотра. Изначально прокуроры требовали для Чудновец пять лет лишения свободы.

Воспитатель и вожатый лагеря, снявшие видео, были приговорены к трем и шести годам тюрьмы соответственно.