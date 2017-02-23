Заместитель генпрокурора попросил отменить приговор Чудновец

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд России кассационное представление на приговор в отношении жительницы Курганской области Евгении Чудновец, осужденной за репост в социальной сети. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как уточнили представители надзорного ведомства, прокуратура ставит вопрос уже не о смягчении, а об отмене приговора «и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».

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«Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора и возбудит кассационное производство», — отметили в пресс-службе.

Ранее именно Коржинек попросил отменить приговор оппозиционеру Ильдару Дадину, осужденному за неоднократные нарушения правил пикетирования. Формулировка при этом была такая же — отсутствие состава преступления. 22 февраля Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении Дадина и постановил освободить его из-под стражи.

Чудновец перепостила в соцсети «ВКонтакте» видео с издевательствами вожатых детского лагеря над обнаженным воспитанником. Позже этот ролик был удален из интернета. По словам осужденной, это было сделано, чтобы привлечь к случившемуся внимание.

Курганский областной суд 22 декабря 2016 года признал Чудновец виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии. Позже апелляционная инстанция снизила срок на месяц.

Ранее стало известно, что Чудновец решила не просить о помиловании, так как не считает себя виновной. Защита подала кассационную жалобу на приговор и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.