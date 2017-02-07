Прокуратура попросила суд пересмотреть дело осужденной за репост Чудновец

Прокуратура Курганской области обратилась в областной суд с просьбой отменить решение суда и пересмотреть уголовное дело Евгении Чудновец. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Всесторонне изучив судебное постановление, прокуратура Курганской области сделала вывод о неполноте и необъективности оценки, данной в ходе заседания апелляционной инстанции доводам защиты», — сообщили в прокуратуре.

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22 декабря Курганский областной суд постановил отправить Чудновец в колонию на 5 месяцев за распространение детской порнографии. Апелляционная инстанция суда снизила срок наказания на месяц. Осужденная утверждает, что с помощью репоста хотела привлечь внимание к происходящему в детском лагере.

Воспитательницу детского сада осудили за репост в соцсети видео с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором вожатые унижали обнаженного ребенка. Позже уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что, если Чудновец не отменят приговор, дело «имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России».