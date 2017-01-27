Делу Чудновец предрекли попадание в число самых позорных для России

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что если воспитательнице детского сада Евгении Чудновец не отменят приговор, то это дело «имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России». Слова омбудсмена в пятницу, 27 января, приводятся на ее сайте.

Отмечается, что статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не предполагает абсолютной защиты права на свободу распространения информации. Государство может вводить ограничения, чтобы обеспечить безопасность общественно значимых интересов. Однако нужно, чтобы ограничения были пропорциональны преследуемым целям.

«Если с самими целями защиты нравственности и прав несовершеннолетних в деле особых вопросов не возникает, то как раз со степенью вмешательства государства и степенью суровости примененных санкций вопросы есть», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена. Как показывает практика, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в схожих делах приходит к выводу о нарушении статьи 10.

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Мерзлякова считает, что уголовное наказание Чудновец представляет собой «непропорциональное вмешательство государства в свободу распространения информации».

В ноябре 2016 года жительницу Екатеринбурга приговорили к шести месяцам заключения за сделанный репост во «ВКонтакте» (прокурор просил пять лет). В сообщении содержалась ссылка на видео, в котором в туалете детского лагеря в Катайске (Курганская область) над раздетым ребенком издеваются вожатые; запись попала в сеть после того, как его автор потерял телефон. Чудновец признали виновной в распространении детской порнографии. По словам осужденной, репостом она хотела привлечь внимание к произошедшему.

Затем в апелляционном представлении прокуратура просила суд назначить женщине наказание, не связанное с лишением свободы, учитывая, что у Чудновец малолетний ребенок.

В декабре суд сократил срок воспитательнице на месяц. Ее адвокат Алексей Бушмаков сказал Business FM, что намерен обратиться в ЕСПЧ.