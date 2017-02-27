Защита осужденной за репост Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ

Защита сотрудницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост в социальной сети, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «Коммерсантъ». Адвокаты заявляют, что в деле Чудновец были нарушены ее право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

В жалобе указано, что Чудновец регулярно публиковала в соцсетях ролики, посвященные актуальным темам, — злоупотреблениям чиновников, нарушениям прав потребителей в магазинах города и тому подобным — с целью привлечь общественное внимание к проблемам города и нарушению прав местных жителей.

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В эту группу Чудновец и перепостила ролик из детского лагеря, выложенный ее знакомым. Участники группы обсуждали, можно ли принять по этому факту какие-то меры. Однако спустя пять часов — после того как они пришли к выводу, что за публикацию ролика может быть уголовное преследование, — Чудновец его удалила.

Ключевым аргументом в жалобе стало утверждение Чудновец о том, что она толком не поняла, кто снят на видео.

Ранее заместитель генпрокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд России кассационное представление на приговор Чудновец. Надзорное ведомство настаивает на отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Если Верховный суд согласится с предложением и возбудит кассационное производство, то соответствующее решение может принять Курганский областной суд.

22 декабря 2016 года Чудновец была признана виновной в распространении детской порнографии и приговорена к шести месяцам колонии. Позже апелляционная инстанция снизила срок на месяц.