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Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Кремль не подвергает оценке решение судебных инстанций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену приговора воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с обнаженным ребенком. Слова Пескова в понедельник, 6 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Еще раз повторяю, что решения судов надо уважать. В данном случае можно только приветствовать, президент обещал не оставить без внимания, что и произошло», — сказал Песков.

Ранее в понедельник президиум Курганского областного суда отменил приговор и постановил освободить Чудновец. Дело в ее отношении решено прекратить за отсутствием состава преступления.

28 февраля Верховный суд обязал пересмотреть дело Чудновец, в президиум Курганского областного суда было внесено кассационное представление. За день до этого стало известно, что защита осужденной направила жалобу в ЕСПЧ. В ней были указаны нарушения, допущенные в деле. В частности, говорилось о нарушении прав на выражение мнения и на справедливое судебное разбирательство.

22 декабря прошлого года Курганский областной суд признал Чудновец виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии, после того как она перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, с целью привлечь внимание общественности. Позже апелляционная инстанция снизила срок на один месяц.

Дело Чудновец получило широкую известность после того, как на большой пресс-конференции президента Владимира Путина об этом случае спросила журналистка Znak.com Екатерина Винокурова. Глава государства пообещал разобраться в истории.

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