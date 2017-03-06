В Генпрокуратуре прокомментировали отмену приговора воспитательнице Чудновец

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, незаконно осужденная за репост видео с обнаженным ребенком, имеет право на реабилитацию. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 марта.
Постановление президиума Курганского областного суда, прекратившего уголовное дело в отношении женщины по протесту надзорного ведомства, вступило в законную силу. В ее действиях нет состава преступления, указывается в решении суда.
Основанием для обращения замгенпрокурора Леонида Коржинека в Верховный суд с просьбой об отмене приговора Чудновец, как отмечается в сообщении ведомства, стал отказ Курганского облсуда в пересмотре дела.
28 февраля Верховный суд потребовал от президиума Курганского облсуда рассмотреть обращение Коржинека.
Защита Чудновец также подала жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями, допущенными в деле. Речь, в частности, идет о нарушении прав на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.
Воспитательница, возмущенная издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, перепостила в соцсетях ролик с соответствующими записями, чтобы привлечь внимание общественности. Курганский областной суд 22 декабря 2016 года приговорил ее к полугодовому заключению за распространение детской порнографии. Впоследствии ей сократили срок на один месяц.
Уже находясь в колонии, Чудновец отказалась просить о помиловании, ссылаясь на свою невиновность.