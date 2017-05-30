Ройзман отказался видеть в Чудновец соперницу на губернаторских выборах

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уверен, что осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец не сможет составить ему конкуренцию на выборах губернатора Свердловской области. Такое мнение он высказал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) во вторник, 30 мая.

«Ее кандидатуру всерьез может оценивать нынешний губернатор (Евгений Куйвашев — прим. «Ленты.ру»), потому что она приблизительно равна ему по образованности, по грамотности и говорит с ним примерно на одном языке», — заявил политик.

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Он уверен в том, что если сможет пройти муниципальный фильтр (он обязывает кандидатов на пост главы региона собрать определенное количество подписей местных депутатов), одержит победу над всеми соперниками.

Ранее во вторник Чудновец заявила о намерении поучаствовать в губернаторских выборах, которые пройдут осенью этого года. Какой будет ее предвыборная программа и поддержит ли ее кандидатуру одна из политических партий, пока неизвестно.

Евгений Ройзман объявил о своих губернаторских амбициях 16 мая. Позднее стало известно, что он намерен баллотироваться от партии «Яблоко».